Neymar dá chapéu em jardineiro do Camp Nou durante aquecimento

Em sua "melhor temporada pelo Barcelona", Neymar continua feliz da vida. E, neste domingo, mostrou toda sua descontração ao final do trabalho de aquecimento no gramado do Camp Nou, antes da partida contra o Valencia.

Quando a maioria dos seus companheiros já estavam nos vestiários, o brasileiro seguiu em campo por alguns minutos. Da linha do meio campo, dominava e lançava para os goleiros Cilessen e Ter Stegen. Em um desses lances, um jardineiro do estádio se aproximou dele e, aproveitando enquanto a bola pingava, Neymar deu um belo chapéu sobre o funcionário.

Com a bola rolando, o camisa 11 deu duas assistências, uma a Suárez, por uma cobrança de lateral, e outra para André Gomes, em um cruzamento rasteiro da esquerda. O Barça venceu por 4 a 2 e se manteve na segunda colocação com 63 pontos, dois a menos que o líder Real Madrid, que tem um jogo a menos.