Neymar dá festa em casa com amigos, jogadores do PSG, pagode e pôquer

Uma coisa temos certeza: Neymar sabe como dar boas festas. Desta vez, o atacante do Paris Saint-Germain convidou os amigos para noite rechada de muito pagode e pôquer. Do jeito que ele gosta.

+ Edílson 'Capetinha' dá opinião polêmica na TV: 'negão sempre toma gol'

+ Gandula é espancado e clássico termina na delegacia; veja vídeo

+ Esquiador comemora beijo em namorado transmitido ao vivo em Olimpíada

Tudo isso aconteceu na noite deste domingo, dia 18, após a goleada da equipe em cima do RC Strasbourg, por 5 a 2, dentro de casa pelo Campeonato Francês. Neymar fez um bom jogo e acabou marcando um golaço. Após o passe de Lo Celso, o camisa 10 ganhou a dividida do goleiro e do zagueiro e ainda deu um chapéu em Koné antes de finalizar com categoria.

Foi também, menos de quatro dias depois da derrota para o Real Madrid na primeira decisão das oitavas de final da Liga dos Campeões. Apesar das críticas da imprensa europeia e do resultado não favorável conseguido fora de casa, os jogadores parecem bastante tranquilos em relação a partida decisiva que acontece no dia 6 do próximo mês. Assim como o técnico Unai Emery, que já afirmou acreditar na classificação do clube parisiense.

Os vídeos foram publicados no Insta Story de Carol Cabrino, mulher do zagueiro Marquinhos, e pelo próprio Neymar. Neles, Thiago Silva aparece se divertindo ao lado do craque; Duda, filha de Marquinhos, mostra todo seu carisma e arranca risada dos convidados; Daniel Alves, por sua vez, foi um dos responsáveis por embalar a festa com pagode.