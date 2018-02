Neymar decide operar e só deve voltar faltando um mês para a Copa

Pois é. O que o povo brasileiro mais temia aconteceu. O atacante Neymar vai passar por uma cirurgia para a colocação de um pino na fissura sofrida no quinto metatarso do pé direito. Sendo nos próximos dias, a recuperação do atacante deve acontecer em pelo menos dois meses - o que nos deixará a apenas um do início da Copa do Mundo.

De acordo com informações do portal Globo Esporte, fontes próximas a Neymar revelaram que o atleta não quer arriscar sua performance no Mundial e teria pedido a intervenção cirúrgica. Assim, apesar de mais lenta, a correção da lesão é mais eficiente. Ainda não se sabe onde o procedimento vai ser feito.

O processo recuperatório deve ser muito semelhante ao que Gabriel Jesus passou no início do ano passado, logo depois de chegar ao Manchester City. Ele fraturou o mesmo osso (Neymar só fissurou), passou pela cirurgia no dia 16 de fevereiro e voltou a jogar no fim de abril.

Com a extensão do problema, o camisa 10 da Seleção virou desfalque para os últimos dois amistosos antes da Copa, contra os anfritiões, no dia 23 de março, e o duelo contra a Alemanha, no dia 27 do mesmo mês. O brasileiro deve participar de partidas das rodadas finais do Campeonato Francês e, se o PSG avançar, da reta final da Liga dos Campeões.

Neymar se machucou aos 31 minutos do segundo tempo neste domingo, no clássico francês contra o Olympique Marseille. Ele torceu sozinho o tornozelo direito em disputa de bola com Sarr e imediatamente começou a gritar, colocando as mãos no rosto. Foi retirado de campo em uma maca e passou a noite do domingo e a tarde desta segunda-feira realizando exames.