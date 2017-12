Neymar desabafa após fim de jejum ao lado de Messi e Luis Suárez

A pior fase de Neymar desde que chegou ao Barcelona chegou ao fim nesta quarta-feira. Cobrando pênalti, o brasileiro marcou um gol e ajudou sua equipe a despachar o Athletic Bilbao e se garantir nas quartas de final da Copa do Rei. Após o fim da "zica" que durava desde o ano passado, o atacante utilizou o Instagram para "calar" os críticos ao ataque da equipe, que vinha de uma sequência de maus resultados.

"(M)uito Pouco(S) (N)ada", postou ele, fazendo referência ao MSN, como é conhecido o ataque formado por Messi, Suárez e Neymar e que vinha sendo alvo da imprensa espanhola por causa dos tropeços da equipe para Athletic Bilbao, derrota por 2 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei e para o Villarreal, quando o Barcelona empatou por 1 a 1 no último fim de semana.

(M)uito Pouco(S) (N)ada ✌ Uma foto publicada por Nj neymarjr (@neymarjr) em Jan 11, 2017 às 2:16 PST

Agora, com o fim do jejum de Neymar e com seus dois companheiros de ataque também marcando gols, será que acabou a má fase do Barcelona? O próximo jogo da equipe é no sábado, contra o Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol.