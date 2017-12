Neymar se diz 'deslumbrado' pela homenagem realizada na Torre Eiffel

Neymar disse ter ficado "deslumbrado" com a homenagem de sábado à noite, em Paris, ao ser recebido por uma Torre Eiffel iluminada nas cores da bandeira francesa.

O agradecimento foi postado em sua conta no Instagram, na madrugada desta segunda-feira, 7. "A sensação é maravilhosa. Não só eu, como minha família também tá deslumbrada com essa homenagem. Eu estou muito feliz, muito obrigado, Paris. Eu estou realmente muito emocionado", agradeceu o jogador mais caro do mundo na atualidade, contratado na última quinta-feira, 4, pelo Paris Saint-Germain pela quantia recorde de 222 milhões de euros (R$ 820 milhões).

Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava isso ❤️ #ObrigadoSenhor J'ai jamais imaginé ça même dans mes meilleurs rêves. ❤️ #mercimondieu @psg Uma publicação compartilhada por Nj neymarjr (@neymarjr) em Ago 6, 2017 às 1:56 PDT

No vídeo, o atacante, de 25 anos, retoca o cabelo e, depois, aparece com a Torre Eiffel ao fundo. "Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava isso", acrescenta a nova estrela do PSG no clipe.

No sábado à noite, um monumento iluminado de azul e vermelho saudou a chegada do brasileiro com mensagens como "Bem-vindo Neymar Jr." em vários idiomas e "Aqui é Paris", lema do PSG.

O novo camisa 10 parisiense ainda não pôde jogar no sábado, na vitória por 2 a 0 sobre o Amiens, na abertura do Campeonato Francês, devido a um problema administrativo.

Na noite deste domingo, 6, Neymar também tweetou uma foto sua diante de Torre Eiffel, com o slogan dos torcedores do PSG: "Aqui é Paris". /AFP