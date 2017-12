Neymar e Arda Turan pagam caixinha no Barcelona por atraso na temporada

O Barcelona revelou que apenas dois jogadores pagaram caixinha por atraso no clube nesta temporada. E um deles é o atacante brasileiro Neymar. O outro é Arda Turan. Ambos terão de desembolsar cerca de 200 euros, o equivalente a R$ 727. Esse dinheiro vai para uma instituição de caridade da cidade no fim da tenporada.

No ano passado, o clube catalão revelou que 11 mil euros foram arrecadados por atraso dos jogad0res a treinos e jogos. Não tem choro no Barcelona. Chegou fora do horário tem de pagar a multa. O time começa geralmente seus treinos às 11 horas da manhã. Os jogadores são obrigados a estar na Cidade do Barça uma hora antes. Da mesma forma, são orientados a chegar no Camp Nou 1h30 antes das partidas. O Barcelona não faz concentração antes das partidas.