Neymar e Bruna Marquezine aparecem juntos em 'Desafio do Manequim'

O craque do Barcelona passou as festas de Ano Novo com sua ex-namorada, a atriz Bruna Marquezine. O casal apareceu em diversas fotos e vídeos, fazendo com muita gente questionasse se os dois reataram o namoro. Em vídeo publicado nesta terça-feira, Neymar e Marquezine, aparecem juntos em um 'Desafio do Manequim' durante uma festa de Reveillón que contou com a presença de diversos famosos. Participam da brincadeira o surfista Gabriel Medina, o jogador de vôlei Bruninho, o cantor Thiaguinho, a atriz Fernanda Souza, o cantor Alexandre Pires e outros amigos do casal.

Bom dia, agora de volta à rotina e já com saudades, gostaria de agradecer cada um dessa viagem!! Sério, só gente maravilhosa e do bem!! Que 2017 permaneça exatamente como começou!! Vocês são demais Um vídeo publicado por Bianca Coimbra (@bicoimbra) em Jan 3, 2017 às 4:17 PST