Neymar e Bruna Marquezine reatam namoro durante viagem a Fernando de Noronha

O ano de 2017 ainda não acabou e Neymar, atacante do PSG, voltou a ser notícia na manhã deste domingo. O astro brasileiro foi visto beijando a atriz Bruna Marquezine durante festa em Fernando de Noronha, onde passarão a virada de ano. Ao que tudo indica, o casal 'Brumar' reatou o namoro.

Durante a festa, Neymar subiu ao palco e cantou a música 'Que Saudade da Minha Ex', de MC Maneirinho. No decorrer da performance, o atacante beijou a então ex-namorada que estava na plateia. O casal chegou a tirar fotos com outros famosos no local e chegaram até a pousar para as câmeras dando um selinho.

Neymar e Bruna Marquezine anunciaram o fim do relacionamento em junho deste ano. Por conta disso, a reação dos fãs nas redes sociais foi imediata, pedindo a confirmação do retorno do casal com a hashtag #Brumar. Confira algumas postagens abaixo:

"Neymar, você voltaria com sua ex?" NUNCA PENSEI QUE ISSO TAVA TAO PRÓXIMO ❤❤❤❤❤ pic.twitter.com/xmtGaZlR7Z — gabi (@paixao_brumar) 31 de dezembro de 2017

Neymar e Bruna Marquezine pra fechar 2017 com chave de ouro #Brumar — nɑt (@birdiedraper_) 31 de dezembro de 2017