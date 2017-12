Neymar é eleito o jogador mais caro do futebol mundial por estudo suíço

Apesar de não atravessar a melhor fase da sua carreira, Neymar segue com seu valor de mercado em alta. Em levantamento feito pelo CIES Football Observatory, ligado ao CIES (International Centre for Sports Studies, em português, Centro Internacional de Estudos do Esporte), o camisa 11 do Barcelona é o jogador mais caro do futebol mundial, com valor estimado em 246,8 milhões de euros (R$ 840,5 milhões). Na segunda colocação aparece Lionel Messi, com 170,5 milhões de euros (R$ 580,65 milhões), seguido por Paul Pogba, do Manchester United, com 155,3 milhões de euros (R$ 528,88 milhões).

Vencedor dos prêmios Bola de Ouro, da revista France Football, e eleito o Melhor Jogador do mundo pela Fifa, ambos em 2016, Cristiano Ronaldo é apenas o sétimo colocado, com preço estipulado em 126,5 milhões de euros (R$ 430,80 milhões). Além de Neymar, outros nove brasileiros aparecem no ranking que classifica os 100 jogadores com os melhores valores de mercado.

Segundo o próprio CIES, O estudo leva em conta o desempenho do atleta, como minutos jogados e gols anotados, além de características do jogador, por exemplo a idade e o tempo de contrato, e também o clube que defende e possíveis interessados em uma negociação.

Em dezembro, Neymar já havia sido eleito como o jogador mais valorizado do futebol mundial, desta vez pela revista France Football.

OS JOGADORES MAIS VALORIZADOS DO FUTEBOL MUNDIAL

1º - Neymar (BRA), Barcelona: 246,8 milhões de euros (R$ 840,5 milhões)

2º - Lionel Messi (ARG), Barcelona: 170,5 milhões de euros (R$ 580,65 milhões)

3º - Paul Pogba (FRA), Manchester United: 155,3 milhões de euros (R$ 528,88 milhões)

4º - Antoine Griezmann (FRA) Atlético de Madrid: 150,4 milhões de euros (R$ 512,19 milhões)

5º - Luis Suárez (URU), Barcelona: 145,2 milhões de euros (R$ 494,49 milhões)

6º - Harry Kane (ING), Tottenham: 139,2 milhões de euros (R$ 474,05 milhões)

7º - Cristiano Ronaldo (POR), Real Madrid: 126,5 milhões de euros (R$ 430,80 milhões)

8º - Paulo Dybala (ARG), Juventus: 113,8 milhões de euros (R$ 387,55 milhões)

9º - Dele Alli (ING), Tottenham: 110,5 milhões de euros (R$ 376,31 milhões)

10º - Eden Hazard (BEL), Chelsea: 101,5 milhões de euros (R$ 345,66 milhões)

45º - Roberto Firmino (BRA), Liverpool: 55,3 milhões de euros (R$ 188,32 milhões)

47º - Willian (BRA), Chelsea: 55,1 milhões de euros (R$ 187,64 milhões)

48º - Philippe Coutinho (BRA), Liverpool: 55 milhões de euros (R$ 187,30 milhões)

56º - Lucas (BRA), Paris Saint-Germain: 50,4 milhões de euros (R$ 171,64 milhões)

83º - Fabinho (BRA), Monaco: 40,8 milhões de euros (R$ 138,94 milhões)

85º - Alex Sandro (BRA), Juventus: 40,7 milhões de euros (R$ 138,60 milhões)

92º - Douglas Costa (BRA), Bayern de Munique: 39,4 milhões de euros (R$ 134,17 milhões)

94º - Felipe Anderson (BRA), Lazio: 38,1 milhões de euros (R$ 129,75 milhões)

95º - Marquinhos (BRA), Paris Saint-Germain: 37,6 milhões de euros (R$ 128,04 milhões)