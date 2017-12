Neymar e Messi se unem a iniciativa em prol de crianças refugiadas

Lionel Messi e Neymar lançaram nesta terça-feira a campanha Assina e Passa, realizada pelo Barcelona e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) para reunir apoio a favor de crianças nessa situação. Os dois astros do Barça, os primeiros jogadores a declararem apoio à causa, convocaram fãs do mundo todo a ajudar esses jovens.

"Estou orgulhoso de fazer parte desta importante iniciativa a favor dos refugiados e espero que isso ajude a mudar a dramática situação que estão vivendo milhões de crianças refugiadas no mundo todo. Assina e passa!", disse Messi.

