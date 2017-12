Neymar é o melhor do mundo? Nem Cleber Machado acredita nisso

Que Neymar é o melhor brasileiro em atividade no futebol mundial, ninguém duvida. Porém, a maioria também não coloca o atacante do Barcelona no mesmo nível de Cristiano Ronaldo e Messi. E isso ficou evidente na eleição da Bola Ouro, da revista France Football. O narrador Cleber Machado, da TV Globo, foi o único jornalista brasileiro que teve direito a votar e ele sequer citou o compatriota entre os três melhores. Para ele, o português foi o melhor da temporada, seguido por Antoine Griezmann e Lionel Messi.

Neymar, aliás, pouco foi citado como o melhor da temporada. Apenas jornalistas de países como República Centro-Africana, Jamaica e Ilhas Turks e Caicos colocaram o camisa 11 do Barcelona na primeira colocação da lista. Para a segunda posição, o brasileiro teve dez votos, enquanto outras 23 pessoas o citaram como o terceiro melhor do mundo.

CURIOSIDADES

Entre os votos mais exóticos do ano, aparece o de um jornalista da Namíbia, que escolheu o truculento zagueiro Pepe como o melhor do ano. Apesar de ser estabanado e até um pouco violento, Pepe realmente fez uma boa temporada, coroada pelo título da Liga dos Campeões e da Eurocopa. Atletas como Riyad Mahrez e Jamie Vardy, do surpreendente Leicester, campeão inglês da última temporada, foram outros que apareceram com destaque em alguns votos.

OS CINCO MAIS VOTADOS

1º - Cristiano Ronaldo - 745 pontos

2º - Lionel Messi - 316 pontos

3º - Antoine Griezmann - 191 pontos

4º - Luis Suárez - 91 pontos

5º - Neymar - 68 pontos