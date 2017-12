Neymar e Robinho farão amistoso 'Ousadia x Pedalada' no Pacaembu

O primeiro ficou conhecido como "Rei das Pedaladas". O segundo tinha como lema "Ousadia e Alegria". Sendo assim, as duas principais estrelas do Santos nos anos 2000, Robinho e Neymar, promoverão o amistoso beneficente "Ousadia x Pedalada" no Estádio do Pacaembu, no dia 22 de dezembro. A arrecadação da bilheteria da partida será revertida ao Instituto Projeto Neymar Jr., com o qual o craque do Barcelona atende 2.400 crianças na Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Estarão em campo alguns jogadores e esportistas, como Falcão, Taison, Gabriel Jesus, Lucas Lima, Denilson, Kaká, Júlio Baptista, Elano, Amaral Coveiro e Bruninho do Vôlei, Gabriel Medina, Felipe Massa, o jogador de pôquer profissional André Akkari; e artistas, como Mumuzinho, Nego do Borel, Thiaguinho, Rafael Zulu, Caio Castro, Thiago Martins, Marcelo Mello Jr., Marco Luque, Marcelo Marron, Paulo Bonfá, Marco Luque e Titulipa.

Não será permitida a entrada com camisetas de clubes, com exceção ao uniforme da Chapecoense. A organização ainda aconselha o público a comparecer vestindo camisetas nas cores verde, amarela ou da seleção brasileira.

OUSADIA X PEDALADA

Data: 22 de dezembro de 2016

Local: Estádio do Pacaembu (Praça Charles Miller, s/nº - Pacaembu, São Paulo)

Abertura dos Portões: 19h

Início do jogo: 21h45

Classificação Etária: 18 anos (Menores de 18 anos entrarão somente acompanhados de responsável)

Compra de ingressos on-line: www.bilheteriadigital.com/ousadia-x-pedalada-22-de-dezembro

