Neymar e Thiago Silva viram pilotos em comercial da Emirates; assista

Você viajaria em um avião pilotado por Neymar e Thiago Silva? Pois a brincadeira foi proposta pela Emirates, empresa aérea dos Emirados Árabes, em seu novo comercial. A companhia é uma das patrocinadoras do PSG, clube francês dos jogadores. E não foi só o brasileiro que se vestiu de comandante. Participaram da propaganda, batendo bola com as comissárias da Emirates, a bordo de um Airbus A380, Marco Verratti, Cavani e Rabiot.

"Senhoras e senhores, esse é o seu capitão falando. Sejam bem-vindos ao voo de número 4-3-3! Temos uma tripulação de oito diferentes nacionalidades, que está pronta para entretê-los por 90 minutos", diz o comercial, antes de todos embarcarem fazendo embaixadinhas com as comissárias.

"Nosso programa de entretenimento tem renomadas opções do planeta todo. Em alguns momentos, nós estaremos prontos para a decolagem. E lembrem-se: se houver turbulência, por favor, comecem a cantar ‘isso é Paris’ (“Ici c’est Paris” é um famoso grito da torcida da equipe francesa). Aproveitem o jogo!", diz o comercial, que termina com o logotipo da Emirates ao lado do escudo do PSG.

Assista ao comercial: