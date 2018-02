Neymar encara temperatura de -3ºC e publica foto inusitada nas redes; veja

Neymar usou as redes sociais nesta sexta-feira (09) para publicar uma foto inusitada. Encarando uma temperatura de -3ºC, o craque do Paris Saint-Germain aparece sem camisa e com um gorro de Natal.

A imagem chamou atenção dos internautas, muitos comentaram que Neymar "estava atrasado" por conta do Natal e outros resolveram chamar o brasileiro de "louco" por encarar o frio sem as roupas adequadas.

"Ta um pouco atrasado Ney", "vai ficar gripado", "já acabou o Natal bixo", "depois dessa foto você ficou congelado?", comentaram os seguidores do jogador.

Veja o post original: