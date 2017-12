Neymar envia mensagens de apoio para animar amigos do PSG

A goleada do Barcelona por 6 a 1 sobre o PSG ainda mexe com os ânimos dos jogadores. Sabendo disso, Neymar deixa de lado as comemorações para prestar solidariedade aos amigos da equipe adversária.

De acordo com o Uol Esporte, amigos do craque contam que a amizade de Neymar com Thiago Silva e Marquinhos, companheiros de seleção, fez com que o jogador enviasse mensagens de apoio para animar os brasileiros.

Em um dos recados, Neymar chegou a pedir desculpas por uma dura entrada em Marquinhos. Ainda depois da partida, o atacante já mostrava solidariedade, quando abraçou e tentou conversar com os amigos.