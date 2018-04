Neymar faz homenagem para Daniel Alves e celebra título do PSG

Em processo de recuperação da fratura no pé direito, Neymar não entrou em campo para ajudar sua equipe na conquista da Copa da Liga Francesa. Mas, mesmo de longe, o craque fez questão de parabenizar os companheiros e homenagear Daniel Alves depois da vitória do Paris Saint-Germain sobre o Monaco por 3 a 0 neste sábado.

"Parabéns a todos, muito feliz por vocês! ALLEZ PARIS Daniel Alves esse parabéns é mais especial pra você irmão, que honra fazer parte dessa sua história. Espero que venham mais, inclusive o de julho. Te amo ídolo!", escreveu em seu perfil oficial no Instagram, com a imagem do jogador e o título: "maior campeão da história".

Após a conquista Daniel Alves se tornou o jogador com maior títulos na carreira: 36. Além da homenagem, Neymar também mostrou que acompanhou a partida em sua casa e vibrou em um vídeo divulgado em seu Instagram Stories.

Afastado dos gramados, Neymar segue em processo de recuperação após sofrer uma fratura no quinto metatarso do pé direito e passar por uma cirurgia no último dia 3 de março. Caso o prazo de reabilitação mais longo se confirme, só voltará aos jogos oficiais no fim de maio.