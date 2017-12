Neymar faz nova referência a Counter Strike em comemoração

Mais uma vez Neymar fez a alegria dos fãs do shooter online Counter Strike: Global Offensive durante um jogo pela seleção brasileira.

Depois de fazer o segundo gol do jogo de ontem contra o Paraguai - que acabou sendo anulado -, o jogador correu para o canto do gramado, pegou a bandeira e imitou a posição dos personagens do jogo online, quando atiram com o rifle AWP.

Na semana passada, durante a vitória do Brasil sobre o Uruguai, Neymar jogou um "flashbang" e colocou a mão no rosto, como se tivesse ficado cego com a granada, como acontece com os personagem do jogo online.

As referências ao jogo movimentaram as redes. Selecionamos algumas reações:

O verdadeiro aprova a celebração de um dos nossos fãs mais ilustres @neymarjr!@FalleNCS approves this celebration from our star fan Neymar! pic.twitter.com/BlBPTwME2P — SK Gaming (@SKGaming) 29 de março de 2017