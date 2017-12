Neymar fica em sexto em avaliação de elenco do Barça feita por jornal catalão

O Barcelona encerrou o primeiro turno da temporada com uma goleada por 4 a 0 no Eibar. Aproveitando o término dessa etapa, o jornal catalão Sport resolveu avaliar o desempenho dos jogadores no período. Um dos mais badalados da equipe, Neymar apareceu apenas na sexta colocação, com uma nota 8,5.

"Crescente. O brasileiro começou a temporada abaixo do seu nível, mas neste ano está muito bem. Embora seus números possam melhorar, o que a equipe necessita é que ele seja uma máquina de desequilibrar, e nas últimas semanas está sendo mais do que nunca. Com contrato recém-renovado, espera-se uma melhor versão na parte decisiva da temporada", diz o texto sobre o brasileiro.

Três jogadores receberam nota 10: o "indescritível" Messi, o "gigantesco "Gerard Piqué" e o "intransponível" Umtiti. Iniesta e Luis Suárez foram avaliados com nota 9. Lesionado, Jérémy Mathieu ganhou uma nota 5, a pior avaliação entre os 23 jogadores.