Neymar e Gabriel Medina jogam 'parça' dorminhoco na piscina

De férias no Brasil, Neymar e Gabriel Medina passaram o Natal juntos neste ano. Na manhã deste domingo, 25, os dois compartilharam o vídeo onde mostram como se deve acordar um amigo dorminhoco.

Em sua conta no Instagram, o camisa 10 do Paris Saint-Germain publicou um vídeo em que aparece ao lado do surfista e de mais um amigo carregando Gil Cebola do quarto até a piscina, onde jogam o "parça". O trio não perdoou nada, nem camiseta de Gucci, muito menos o relógio do Cebola: tudo foi pra água. Que sirva lição aos próximos hóspedes de Neymar!

Horas depois, Neymar, no entanto, apagou o vídeo do seu perfil na rede social. A gravação, no entanto, já havia sido republicada por diversas outras contas.

+ Jogador da NBA faz cesta de joelhos no estouro do cronômetro; veja

+ Jakson Follman simula lesão em prótese para não ser substituído; assista

+ Siga o Fera no Twitter!