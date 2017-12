Neymar ganha e adota dois golden retriever e agradece na internet

Neymar ganhou e adotou dois lindos cães da raça golden retriever, durante suas férias no Brasil.

Chamados de Truco e Flush, os golden foram presentes de Juliana Calderari, dona do canil Golden Sunshine - Criação&PetSpa, que fica no Rio de Janeiro. Juliana é modelo e a foto, claro, alimentou comentários de seguidores de Neymar de que seria um novo affair do craque.

Neymar postou em seu Instagram um agradecimento a Juliana, onde aparece com os dois cães e com seu filho, David Lucca.

“Depois de uns dias de volta pra onde nasceram, ontem o Truco e o Flush voltaram pros seus donos. Muito obrigada pela confiança, Neymar”, escreveu Juliana, que também postou as fotos em seu Instagram, revelando os nomes dos cachorros.

Confira o post: