Neymar faz aniversário e ganha parabéns de famosos na web

Ontem as redes sociais foram tomadas por declarações ao menino Neymar. O craque completou 26 anos nesta segunda-feira, dia 5. Colegas de profissão e amigos do jogador não demoraram para começar as postagens. A namorada do jogador, Bruna Marquezine, a cantora Anitta, o apresentador Luciano Huck, o "parça" Medina e o DJ Alok foram alguns dos famosos que prestaram homenagens em suas contas no Instagram. Isso sem falar do time de boleiros. Teve até ex-clube parabenizando nosso camisa 10.

Confira abaixo algumas das publicações: