A transferência de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain está cada vez mais perto de ser confirmada. Tanto é que já circula na internet o suposto salário que o brasileiro receberá no clube francês: 2,5 milhões de euros por mês, mais de R$ 9 milhões.

Com esse valor, a Sky Sport, um dos grandes veículos de imprensa da Itália quando o assunto é futebol, fez contas rápidas que deixam o astronômico salário de Neymar parecer ainda mais estrondoso: são quase R$ 300 mil por dia, R$ 11 mil por hora e R$ 3,7 por SEGUNDO. Sim, a cada segundo que Neymar estiver em contrato com o PSG, ele embolsará quase R$ 4.

Além do salário, que, se confirmado, será o maior da história do futebol, a transferência também representa um marco, já que, os 222 milhões de euros (R$ 800 milhões) pagos pelos franceses representam mais do que o dobro da maior contratação de todos os tempos até aqui, quando o Manchester United pagou 105 milhões de euros (R$ 388 milhões nos valores atuais) para tirar Paul Pogba da Juventus em 2016.