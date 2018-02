Neymar grava vídeo para filho de ex-jogador que faleceu por leucemia; assista

O ex-jogador Paulo Júnior, de apenas 33 anos, morreu no último dia 2 de fevereiro em decorrência de uma leucemia que vinha enfrentando desde 2015. Vinte dias depois o filho do atleta que vestiu as camisas do Salgueiro, América-RN, Baraúnas e Campinens recebeu uma mensagem de seu ídolo Neymar.

A homenagem foi articulada pelo amigo e ex-jogador Jânio Guerreiro, com a ajuda de Márcio Mossoró e Arda Turan, sabendo que Matheus é fã do jogador do Paris Saint-Germain. Ao ver o vídeo o menino de oito anos se emocionou e sua mãe, Sanzya Moniky, registrou ambos em suas redes sociais junto a uma mensagem de agradecimento.

"Estou aqui para mandar um grande abraço e agradecer o carinho que você tem por mim. Quero desejar muita força não só para você, mas para sua mãe também. Não se esqueça que tem uma estrela lá no céu que está cuidando muito bem de vocês, que é o Paulo", disse o camisa 10.

Veja ambos os vídeos abaixo (clique na setinha do lado direito para ver a reação do menino) :