Neymar homenageia Bruna Marquezine, mãe e irmã no Dia da Mulher

Nesta quinta-feira (08), Dia Internacional da Mulher, o craque Neymar usou o seu perfil no Instagram para homenagear sua mãe Nadine Santos, a irmã Rafaella Santos e a namorada Bruna Marquezine.

+ Em recuperação, Neymar posta foto com Luciano Huck e Thiaguinho

+ Jornal: PSG procura técnico para Neymar aprovar e Tite é candidato

+ Emocionante: vídeos mostram milhares de fãs no funeral de Astori

"Não só hoje, mas todo dia é o dia de vocês. Meus amores", escreveu o jogador do Paris Saint-Germain na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs do jogador reagiram: "Rapaz sortudo", "Maravilhosas", "Linda homenagem", comentaram.

Vale lembrar que Neymar ainda está se recuperando da fratura no quinto metatarso do pé direito. Saiba mais sobre o processo de recuperação do jogador clicando aqui.

Veja o post original: