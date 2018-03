Neymar imita movimento de game durante comemoração de gol; veja

Durante a goleada do PSG sobre o Dijon, nesta quarta-feira, Neymar usou uma de suas comemorações para homenagear o jogo PlayerUnknown's Battlegrounds. O brasileiro simulou o soco no ar usado por personagens do game e recebeu até uma mensagem do criador do jogo, Brendan Greene.

+ Atacante colombiano faz homenagem para Corinthians e Bahia; veja

+ Corinthians tentou contratar irmão gêmeo de Romero, revela jogador

+ São Paulo avança na Copinha e anima torcida: o campeão voltou!

No Twitter, Greene publicou uma imagem do lance e Neymar aproveitou a publicação e pediu um servidor próprio para poder jogar. O criador, que já morou em Minas Gerais, prontamente respondeu o craque: "Uai cara... a gente nao deu pra vc ainda? Vou falar com eles agora!", escreveu.