Neymar ironiza erro bizarro da arbitragem em empate do Barcelona

Após o empate por 1 a 1 entre Barcelona e Betis, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol, Neymar utilizou suas redes sociais para criticar a arbitragem em lance que poderia ter mudado o resultado do jogo. Pelo Instagram, o camisa 11 divulgou imagens do gol não dado pelo juiz Alejandro Hernández, mesmo com a bola passando e muito da linha. No mesmo lance, o brasileiro reclamou ainda que sofreu pênalti de Mandi.

Com o empate o Barcelona soma agora 42 pontos, mesma pontuação do vice-líder Sevilla e um a menos que o Real Madrid, líder da competição. Mas os dois times pode ampliar a vantagem, pois entram em campo neste domingo, enfretando Espanyol e Real Sociedad, respectivamente.