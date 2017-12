Neymar joga futmesa com Medina e canta em show de Thiaguinho na Bahia

Depois de dar uma aula para o filho de Neymar, Davi Lucca, o surfista Gabriel Medina formou uma dupla com o jogador em partida de futmesa. Os dois se divertiram com o jogo em uma praia de Barra Grande, na Bahia, onde estão hospedados para curtir o Réveillon. O jogo atraiu fãs que publicaram diversas fotos e vídeos da dupla em ação.

+PSG divulga vídeo em que Neymar é 'trollado' com sorvete; confira

Mais tarde Medina e Neymar foram ao show de Thiaguinho. Os dois subiram no palco, cantaram e dançaram junto com o cantor. Neymar até se arriscou no cavaco.

Além de Medina e do camisa 10 da seleção, a mansão alugada por Neymar também tem sido frequentada pelo meia Lucas Lima (Palmeiras) e o atacante André (Sport).

Neymar volta a jogar pelo Paris Saint-Germain no dia 7 de janeiro, contra o Rennes, pelo Campeonato Francês.

