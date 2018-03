Neymar lamenta saída de Lucas do PSG e vê 'injustiça' com o amigo

Sem espaço no Paris Saint-Germain na atual temporada, principalmente devido às chegadas de Neymar e Mbappé, Lucas Moura está de malas prontas para o Tottenham. No entanto, a partida do ex-são-paulino não agrada em nada o camisa 10 do time, que vê até uma pequena "injustiça" com o companheiro.

"Quanto ao Lucas, fico triste de um companheiro como ele, de tanta qualidade, foi muito pouco aproveitado aqui. Vejo até uma injustiça nisso. Eu, além de ser um amigo que tenho no futebol, quero o melhor para ele, desejo toda a sorte do mundo, independente do lugar que ele escolheu", afirmou Neymar em entrevista ao Esporte Interativo depois da vitória por 3 a 2 sobre o Rennes, na semifinal da Copa da Liga Francesa, nesta terça-feira, 30.

Das 35 partidas do PSG até aqui na temporada, Lucas foi a campo em somente seis delas, somando apenas 79 minutos em campo. A última vez que atuou pela equipe foi 13 de dezembro, pela Copa da Liga Francesa.

"Espero que faça muitos gols, que jogue muito bem, volte à seleção brasileira. Não só por ser um amigo que tenho, pela qualidade que tem. Acho que aqui ele poderia ser muito útil para nós. Mas não sou dono do time, não sou dono do Paris, e isso não cabe a mim. Se coubesse a mim, o Lucas não iria embora daqui nunca”, completou o ex-barcelonista.

No dia da entrevista de Neymar, Lucas havia sido flagrado desembarcando de trem em Londres, onde faria exames médicos no Tottenham. Segundo jornais locais, o time inglês pagará 25 milhões de libras (R$ 111 milhões) pelo atleta.