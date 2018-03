Neymar lança 3ª edição do seu torneio amador, agora com categoria feminina

O atacante brasileiro Neymar lançou oficialmente, nesta terça-feira, 16, a terceira edição do seu torneio amador global, o Neymar Jr's Five. A final, como nas duas últimas temporadas, será realizada no segundo semestre na sede do Instituto Projeto Neymar Jr., na Praia Grande, na Baixada Santista.

Se em 2017 participaram mais de 100 mil jogadores de 53 países diferentes, em 2018, o número de participantes deve aumentar. Neste ano, serão realizadas seletivas em 61 países, além da inclusão de uma categoria exclusivamente feminina. Antes, elas poderiam participar entre os meninos, nas seletivas mistas, que também continuam em 2018.

+ Brasileirão é o 3º torneio mais forte do mundo, atrás do Espanhol e Inglês

+ 'Falta de respeito': Cristiano Ronaldo quer receber como Messi e Neymar

+ Siga o Fera no Twitter!

“É muito importante para nós termos a participação feminina. Acredito que aumentará a possibilidade de termos mais pessoas querendo participar. Estou feliz em saber que todos querem participar, e eu me sinto feliz em fazer parte disso. É o que me dá ainda mais força”, comentou Neymar, em entrevista à Red Bull, organizadora do campeonato.

O campeonato amador de Neymar é uma disputa entre dois times de cinco jogadores cada durante 10 minutos em uma quadra sem linha lateral. A diferença neste jogo é que a cada gol anotado, o time adversário perde um adversário. Ganha quem fizer mais gols ou eliminar todos os adversários primeiro.

Na primeira edição, o Anjos da Bola, do Rio de Janeiro, foi o campeão do torneio mundial. No ano passado, foi a vez do Tao United, da Romênia, levantar o troféu. Além da taça, os jogadores do time campeão mundial têm a oportunidade de jogar contra o time formado pelos amigos de Neymar - no ano passado, com os "reforços" de Gabriel Jesus e Djibril Cissé -, além de ganhar uma viagem para visitar o craque na Europa.