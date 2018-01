Neymar lança aplicativo que ensina habilidades do futebol; confira

Quem pretende aprender um pouco mais sobre futebol, agora pode ter aulas com o craque Neymar. O aplicativo que ensina habilidades para o esporte estará disponível a partir do primeiro trimestre deste ano.

O "Neymar Experience" pode ser acessado nas plataformas Android e IOS. Entre as opções para os usuários, terão rotinas de treinamento, dicas de táticas, jogos de dribles, nutrição e preparação física.

De acordo com a descrição do aplicativo, ele vai "incentivar crianças e adultos do mundo inteiro a construir o próprio conhecimento enquanto exploram a paixão pelo futebol. Com desafios para realizar fora do celular, gamificação e muita socialização".

A própria plataforma permite que os fãs compartilhem vídeos e imagens mostrando as suas habilidades.