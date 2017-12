Neymar manda recado para Vinicius Junior, jogador destaque da Seleção sub-17

Ele desperta o interesse do Barcelona - que já teria iniciado uma operação para contratá-lo - e a admiração da estrela do time, Neymar. Estamos falando de Vinicius Junior, de 16 anos, que joga pelo Flamengo e é o grande destaque da Seleção Brasileira sub-17, artilheiro do Campeonato Sul-Americano, com cinco gols marcados.

Com 7 pontos em três jogos, a Seleção tem o melhor ataque, com 9 gols marcados, e a melhor defesa, ao lado de Chile e Colômbia, com dois gols sofridos, e já está garantida no Mundial.

Diretores do Barcelona estão acompanhando o desempenho de Vinicius, que tem uma multa rescisória altíssima - 30 milhões de euros (ou 100 milhões de reais). Chelsea e Real Madrid também já demonstraram interesse no jogador.

O craque recebeu um vídeo de ninguém menos do que o ídolo Neymar, que agradeceu o carinho para com ele, que Vinicius demonstrou nas redes sociais. Neymar disse estar torcendo muito para que Vinicius - provável futuro companheiro no Barça - brilhe.

O próprio jogador postou o recado em seu Instagram. Confira abaixo: