Neymar minimiza levar Bola de Ouro: 'Não jogo futebol por isso'

Terceiro colocado em 2015 e quinto em 2016, Neymar Jr. é um dos cotados para fazer concorrência a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na disputa da Bola de Ouro nas próximas temporadas. Em entrevista ao site oficial do Campeonato Espanhol, no entanto, o brasileiro diminuiu a importância do prêmio em sua carreira.

"Estou muito feliz aqui no Barcelona, com a família e com a equipe, com a vida que tenho. Claro que é uma motivação que tenho, ganhar a Bola de Ouro, mas não é algo que eu vá morrer por isso. Eu quero estar feliz, e aqui estou muito feliz. Se não ganhar a Bola de Ouro, não tem problema. Eu não jogo futebol para isso, jogo para ser feliz porque gosto do futebol. Ganhar a Bola de Ouro é consequência do trabalho. Por azar, só um pode ganhar. Messi é o melhor e o respeitamos. Para mim, é uma grande honra ser seu companheiro e dividir vestiário, os gols e tudo em campo", declarou o camisa 11 do Barcelona.