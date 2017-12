Neymar mostra bom humor após briga e aplica 'mata-leão' em Cigano

Em pré-temporada com o Barcelona - e vivendo a indefinição sobre seu futuro e rumores da saída rumo ao Paris Saint Germain - Neymar preferiu mostrar bom humor após a briga com o meia Nelson Semedo e postar fotos em que aparece brincando com algumas personalidades, em seu Instagram. O Barça enfrenta o Real Madrid neste sábado, na pré-temporada, às 21h05 (horário de Brasília).

Em Miami, o craque recebeu a visita de Junior Cigano, ex-campeão dos pesos-pesados do UFC, que levou seu filho, Bento, de quatro meses, para conhecer o jogador. Neymar posou com o bebê nos braços e tirou fotos como se estivesse aplicando um golpe de "mata-leão" no ex-lutador.

Neymar também recebeu - e registrou - as visitas do apresentador de TV Rodrigo Faro e do surfista Adriano de Souza, o Mineirinho, brasileiro campeão da WSL.

Com a situação cada vez mais caminhando em direção ao PSG, Neymar e seu possível novo clube deverão pagar uma multa rescisória astronômica de 222 milhões de euros (o equivalente a R$ 819 milhões).