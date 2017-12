Neymar mostra que Dani Alves é aquele tipo de amigo animadão logo de manhã

Todos temos aquele amigo mala que, logo de manhã, já acorda naquela empolgação, naquele bom humor, não é mesmo? Pois bem, nessa manhã, o Neymar mostrou ao mundo qual dos seus amigos é esse tipo de pessoa: Daniel Alves.

Em um vídeo no Stories do seu Instagram, o camisa 10 do Paris Saint-Germain gravou o lateral todo felizão dançando e cantando no teto solar do carro. E ele não parece nem aí para quem está passando de carro e o olhando com cara estranha.

Dois dias depois de serem eleitos para a seleção dos melhores do mundo e de Neymar ficar em terceiro na disputa pelo troféu de melhor jogador do mundo, na cerimônia The Best Fifa Football Awards 2017, na segunda, 23, em Londres, a dupla se prepara para próximo compromisso do Paris Saint-Germain, na sexta-feira, 27, contra o Nice, em casa, pela 11ª rodada do Campeonato Francês.