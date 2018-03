Neymar mostra nova etapa de sua recuperação: 'Começando os treinos'

Pela primeira vez desde que passou por cirurgia no pé direito, Neymar registrou nova etapa de seu processo de recuperação em sua conta no Instagram. Com a legenda "começando os trabalhos", o camisa 10 da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain registrou três momentos de sua musculação.

Neymar registrou a chegada à academia e mostrou que estava assistindo ao jogo do PSG contra o Angers, válido pelo Campeonato Francês. O Paris Saint-Germain venceu a partida com um placar de 2 a 1, sendo os dois gols de Mbappé. Thiago Motta foi expulso por pisar em Romain Thomas em uma disputa de bola. O jogador do Angers ficou com um ferimento na altura da costela.

A equipe lidera o Campeonato Francês com 77 pontos, 14 a mais que o Mônaco, o segundo colocado. Depois de ser eliminado da Liga dos Campeões, o time francês se dedica a alcançar esse título. Nos 29 jogos o time conseguiu 25 vitórias.

Nas últimas horas, Neymar recebeu visitantes ilustres em sua casa em Mangatiba, Rio de Janeiro. Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, foi conversar com o jogador. Além dele, Tite, técnico da seleção brasileira, e Edu Gaspar, coordenador técnico da CBF, também foram ver o craque em seu retiro.

Veja os vídeos do craque malhando abaixo:

Neymar dá início a nova etapa de sua recuperação fazendo musculação pic.twitter.com/dwD2ZpSzWf — esportefera (@esportefera) March 14, 2018

