Neymar mostra novo bicho de estimação do seu filho: uma lagartixa

Neste domingo, Neymar e seu filho, David Lucca, apresentaram o mais novo bicho de estimação da família: um Gecko leopardo, também conhecido como lagartixa-leopardo. Em sua conta no Instagram, o craque do Barcelona mostra o filho com o bichinho nas costas e lhe pergunta: "Tu tem medo, filho?" E o garoto responde que não.

Carolina Dantas, mãe de David Lucca, publicou uma foto na mesma rede social do menino com a nova amiga, já que o nome do lagarto é Marcelina.