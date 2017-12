Neymar mostra novo visual do filho, Davi Lucca, e brinca com cabelo verde

O craque do Barcelona e da Seleção Brasileira Neymar mostrou a seus 71 milhões de seguidores no Instagram a foto do novo penteado do filho, Davi Lucca, de 5 anos - e ainda brincou com o penteado do garoto, um corte no estilo moicano e esverdeado.

Conhecido por seus diferentes estilos de cabelo - o Fera já fez até uma galeria de fotos sobre o assunto - Neymar escreveu, na foto: "Agora sei quando a mãe diz: “Está inventando moda, né?"

O atacante do Barcelona ainda acrescentou alguns emoticons de sorriso na imagem. Carol Dantas, a mãe de Davi, também postou fotos do garoto, que se divertiu com seu novo penteado, no Instagram.

Confira: