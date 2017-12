Neymar ou Cavani? Jornal francês cria enquete sobre batedor de pênalti no PSG

A vitória por 2 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Lyon, no último domingo, foi ofuscada pelos desentendimentos entre Neymar e Cavani, nas cobranças de uma falta e um pênalti. E o jornal francês Le Parisien resolveu promover uma enquete nesta terça-feira para que os próprios torcedores decidam quem deve ser o cobrador de pênaltis no PSG: Neymar ou Cavani?

A enquete abriu às 9h45 do horário local (4h45 de Brasília), e Cavani começou na frente, mas seis horas depois Neymar superou o "rival" na preferência dos internautas. No momento da publicação dessa matéria, o brasileiro já estava com mais que o dobro de votos que o uruguaio, 65,3% contra 31,9%. Entre os 3.500 votos, 2,9% escolheram que outro jogador deveria ficar responsável pelas penalidades.

Segundo o L'Equipe, o desentendimento não ficou restrito ao campo. Cavani teria procurado Neymar para dizer que não gostou da atitude do brasileiro, que não se sentiu intimidado e, em tom de discussão, tentou partir para as vias de fato, o que obrigou o zagueiro Thiago Silva, capitão da equipe, a separá-los.