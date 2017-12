Neymar paga R$ 25 mil para ver jogo do Palmeiras no camarote de 'São Marcos'

O atacante Neymar organizou um leilão em São Paulo na última quinta-feira para arrecadar recursos para o seu Instituto. Diversos itens ligados ao jogador e alguns mais curiosos foram leiloados em evento recheado de celebridades, como os apresentadores Luciano Huck e Rodrigo Faro. Alguns jogadores como Lucas Lima e Daniel Alves também participaram de evento.

O craque do Barcelona colocou a mão no bolso e gastou R$ 25 mil para ter direito a assistir com mais 17 pessoas a um jogo do Palmeiras no camarote do ídolo Marcos no Allianz Parque. O programa dá direito a open bar e open food e ainda uma luva autografada pelo goleiro.

Um pacote com ingressos para assistir a um jogo do Barça no Camp Nou no camarote do Neymar com direito a um encontro com o jogador foi arrematado por R$ 120 mil. Neymar leiloou também um kit, que incluía uma camisa da seleção brasileira autografada pelo craque e uma camisa do Barcelona assinada pelo trio MSN, pelo valor de R$ 37 mil. Itens mais curiosos como um fone de ouro de R$ 40 mil também foram leiloados.

No total, o leilão arrecadou mais de R$ 2,5 milhões, como informou matéria publicado pelo UOL. O dinheiro será todo destinado ao Instituto Neymar Jr, que tem sede em Praia Grande e atende cerca de 2.400 crianças e suas respectivas famílias.