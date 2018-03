'Meu ídolo': Neymar parabeniza Robinho e recebe críticas dos internautas

Neymar utilizou as redes sociais para desejar feliz aniversário ao ex-companheiro Robinho, que completa 33 anos de idade nesta quinta-feira. Em sua mensagem, o craque chamou o jogador de ídolo e recebeu inúmeras críticas dos internautas.

"Meu ídolo, o cara que praticamente me inspirou a jogar futebol, que Deus abençoe a sua vida irmão, muitas felicidades pra ti sempre. Te amo ídolo Robinho", escreveu Neymar.

Nos comentários, os fãs do jogador do Paris Saint-Germain reclamaram da publicação: "O que esperar de alguém que tem como ídolo um cara condenado por estupro? E pior faz homenagem a ele em rede social", "independente, é um criminoso, homenagear alguém que comete um crime? Ele ter sido ídolo da infância do Neymar ok, a inspiração dele ok, ser homenageado depois de condenado por estupro, não ok. E se tivesse sido a irmã dele?", "ídolo estuprador", comentaram.

Vale lembrar que Robinho foi condenado a nove anos de prisão por "violência sexual em grupo" contra uma jovem albanesa, em novembro do ano passado. O caso ocorreu em 22 de janeiro de 2013, quando o jogador defendia o Milan e a vítima tinha 22 anos. Segundo a investigação, o ato teve a participação do atleta e de mais cinco pessoas.