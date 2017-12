Será que leva jeito? Neymar 'autografa' a perna de seu tatuador

Fã confesso de tatuagens (ele tem 34 espalhadas pelo corpo), o camisa 11 do Barcelona Neymar resolveu mostrar que também leva jeito para a atividade - e ainda publicou tudo na internet.

O craque resolveu pegar a agulha de tatuagem das mãos de seu tatuador, Adão Rosa, e autografar a pele do profissional com sua própria assinatura. E, pela reação de Rosa, ele ficou bastante satisfeito com o resultado, de acordo com o relato do portal Globoesporte.

Neymar registrou a façanha e publicou uma sequência de fotos em seu Snapchat, com a legenda "fazendo a primeira tattoo no corajoso do Adão Rosa".