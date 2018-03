Neymar posta fotos de quando era criança em suas redes sociais

O craque da seleção e do Paris Saint-Germain, Neymar, postou fotos de quando era criança em suas redes sociais nesta quinta-feira e animou seus seguidores no Instagram.

Em umas das fotos, o jogador do PSG aparece bem pequeno colo de um adulto. Na outra, maior, aparece fantasiado de gaúcho. O jogador está se recuperando no Brasil de uma lesão no pé direito que o deixará fora dos gramados até poucos dias antes da Copa do Mundo.

Neymar se machucou aos 31 minutos do segundo tempo no clássico francês contra o Olympique Marseille em fevereiro. Ele torceu sozinho o tornozelo direito em disputa de bola e imediatamente começou a gritar, colocando as mãos no rosto. Depois, foi submetido à cirurgia no Brasil e, caso o prazo de recuperação mais longo se confirme, só volta aos gramados no fim de maio.

A negociação de Neymar do Barcelona para o PSG foi a maior transferência da história do futebol, totalizando R$ 812 milhões. Antes, Neymar jogou no Santos entre 2009 e 2013, onde fez 138 gols em 230 partidas, e também no Barcelona, onde marcou 105 vezes em 186 oportunidades. No PSG, tem 29 gols em 30 partidas.