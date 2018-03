Neymar posta vídeo em apoio ao PSG e exalta força da torcida

Chegou o grande dia! Hoje, às 16h45, acontece a segunda etapa das oitavas de final entre o Paris Saint-Germain e o Real Madrid. No placar agregado a equipe espanhola vence por 3 a 1, conquistado em casa, o que significa que o PSG precisa alcançar uma vitória por 2 a 0 ou então vencer com uma diferença de três gols.

Operado no último sábado para corrigir uma fratura no 5º metatarso, Neymar e seu pai publicaram na tarde desta terça-feira vídeos em suas redes sociais em apoio a equipe do craque. Com a mensagem "Allez Paris" (Vamos, Paris), o camisa 10 destacou a força da torcida francesa.

ALLEZ PARIS

Enquanto o pai do jogador exibiu um vídeo do PSG com imagens da torcida e falas motivacionais. "Temos que ser mais fortes, mais barulhentos. Eles têm 11 homens, nós temos 11 guerreiros", diz uma parte da publicação. Acompanhado do vídeo, uma mensagem direcionada ao filho.

"Sabemos que você, Neymar, não estará em campo, mas sua alma e nossa torcida sim! Boa Sorte, PSG! Que Deus os abençoem e os protejam", escreveu o pai de Neymar na rede social.