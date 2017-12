Neymar publica emoji 'pensativo' e aumenta rumores sobre ida ao PSG

Neymar fez uma postagem enigmática em sua conta oficial no Instagram na noite desta quinta-feira. No momento em que aumentam os rumores sobre seu futuro e uma transferência do Barcelona ao Paris Saint Germain, o atacante publicou uma foto, tirada em um treino do Barça nos Estados Unidos, em que aparece com a mão no queixo.

Imitando a pose, o atacante adicionou à imagem o emoji 'pensativo', para dar a entender que está realmente em dúvida. Confira:

Uma publicação compartilhada por Nj neymarjr (@neymarjr) em Jul 20, 2017 às 7:10 PDT

Vale lembrar que, no fim de sua temporada de férias, Neymar tatuou dois emojis na panturrilha direita - um deles sorrindo e outro, justamente, o "pensativo". Até agora, o craque não deu nenhuma entrevista sobre seu futuro, embora tenha sido observado calado nos últimos dias, no retorno a Barcelona.

Caso se transfira ao PSG, Neymar poderia dobrar o salário que recebe atualmente no Barça. Para ter Neymar, o clube francês terá que pagar uma multa rescisória de € 222 milhões (R$ 807 milhões).

Nesta sexta-feira, surgiu a informação de que a equipe francesa também pagaria um bônus milionário ao pai do jogador, que também é seu empresário.