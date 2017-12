Neymar publica foto com comemoração de coração e causa curiosidade nos fãs

A comemoração de gol feita por Neymar, do Paris Saint Germain, neste sábado, contra o Bordeaux, causou curiosidade entre os fãs do jogador - ainda mais porque o próprio craque fez questão de publicar, no seu Instagram, a foto dele mesmo fazendo um coração com as mãos.

Foi na seção 'Stories' da rede social (onde as mensagens desaparecem após um tempo), Neymar, que fez dois gols na goleada por 6 a 2, que mostrou sua foto com o coraçãozinho.

"Oiee... Aquele polêmico coração", escreveu Neymar na legenda, acompanhada de algumas emojis.

Oficialmente solteiro após o término do namoro com a atriz Bruna Marquezine, Neymar já fez oito gols em oito jogos com a camisa do PSG, líder do Campeonato Francês.

No Instagram oficial do craque, alguns seguidores chegaram a perguntar se o coração seria mesmo referência a uma possível nova namorada. Já outros consideraram que o gesto poderia ser uma provocação ao mal-estar entre Neymar e o companheiro de eqiupe Cavani.

Neste sábado, com os dois gols de bola parada marcados por Neymar, a polêmica estaria oficialmente encerrada.