Neymar publica foto com quadro de Marquezine ao fundo e aumenta boatos

Os boatos sobre uma possível volta entre Neymar e Bruna Marquezine aumentaram nesta quinta-feira, quando o jogador publicou uma foto em seu Snapchat, onde um quadro da atriz aparece no fundo. Na imagem, ainda é possível ver o atacante do Barcelona e um amigo, se divertindo com um jogo em seu notebook.

Neymar e Bruna Marquezine namoraram entre 2013 e 2014. Os rumores apontando uma reconciliação começaram nos Jogos do Rio 2016, em agosto, quando o atleta foi até a arquibancada para dar um abraço na atriz. Nas redes sociais, os fãs da dupla comemoram uma possível retorno. E aí feras, vocês shippam o casal 'Bruney'?