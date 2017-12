Neymar publica vídeo no Instagram se despedindo do Barça; assista

Neymar publicou um vídeo em tom emocionado em sua conta oficial no Instagram para se despedir do Barcelona, de seus companheiros de time e da Catalunha. O vídeo, dividido em quatro partes, e com cerca de dois minutos de duração, é narrado pelo próprio jogador.

Na narração, que replicou na legenda do post, Neymar começa dizendo que a "vida de um atleta é movida por desafios" que realizou um sonho, não poupou elogios ao Barça e aos companheiros de time e afirma que atuou com o "maior atleta que já viu em vida e que seguramente não verá outro igual": Lionel Messi.

Ele agradece ainda aos companheiros, dizendo que "ganhou tudo o que podia ganhar" depois de ter chegado na Catalunha com apenas 21 anos de idade, movido pelo desafio.

O jogador também pede desculpas ao pai, afirmando que entende e respeita a opinião dele, mas afirmando "que sua decisão está tomada e que espera apoio".

Assista:

Confira a tradução completa do que Neymar disse e escreveu:

A vida de um atleta é movida a desafios. Alguns são impostos a nós; outros, são fruto de uma decisão nossa. Para mantermos a luz que ilumina a nossa carreira – que é intensa, mas curta.

O Barcelona foi mais do que um desafio. Foi um sonho de criança, porque eu jogava com aqueles craques no vídeo-game. Cheguei à Catalunha com 21 anos cheio de desafios. Até hoje lembro dos meus primeiros dias no clube, dividindo o vestiário com ídolos como Messi, Valdes, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets, entre outros. Na expectativa de atuar em um clube que é mais que um clube. O Barcelona é uma nação, que representa a Catalunha.

Tive a honra de atuar com o maior atleta que vi na vida, e que tenho a certeza não verei outro enquanto eu viver: Leo Messi. Virou meu parceiro, amigo dentro e fora de campo. Foi uma grande honra jogar com você. "Formei um ataque com Messi e Suárez, que fez história.

Conquistei tudo que um atleta poderia conquistar. Vivi momentos inesquecíveis. Moro em uma cidade que é mais que uma cidade. É uma pátria. Amo Barcelona e amo a Catalunha. Mas um atleta - no caso eu - precisa de desafios. Pela segunda vez na vida, contrariei meu pai. Pai, entendo e respeito sua opinião, mas minha decisão está tomada. Espero que você me apoie como sempre fez.

O Barcelona e a Catalunha estarão sempre no meu coração. Mas preciso de novos desafios. Aceitei a proposta do Paris para tentar novas conquistas e ajudar o clube a alcançar os títulos que sua torcida espera. Me apresentaram um plano de carreira muito ousado, e me sinto pronto para esse desafio. Agradeço o carinho da maravilhosa torcida blaugrana e a tudo que aprendi com os grandes atletas com quem dividi o vestiário. Mas sinto em meu coração que é hora de partir.

O Paris será minha casa nos próximos anos, e trabalharei para honrar toda a confiança deposita em meu futebol. Conto muito com o apoio de todos vocês, torcedores que estão comigo desde 2009. Os meus amigos, os profissionais que me acompanham, e principalmente da minha família, que sofreu muito com alguns problemas que ocorreram neste período da minha carreira, e que hoje merecem paz.

É uma decisão muito difícil, mas foi tomada com a maturidade que acumulei nos meus 25 anos.

Barcelona, gracies per tot. Paris, j'arrive. Que Deus nos abençoe e nos proteja.