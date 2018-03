Neymar recebe anel exclusivo cravejado com diamantes; veja

Em processo de recuperação da cirurgia no pé direito, Neymar recebeu de presente nesta quinta-feira (22), um anel de ouro 18 quilates cravejado com diamantes em modelo exclusivo.

O designer de joias Eduardo Silva usou o seu perfil no Instagram para compartilhar uma foto do craque do Paris Saint-Germain recebendo o anel com as iniciais "N" e "J". "Preparamos um anel com estilo diferenciado, ousado e despojado para combinar com sua pessoa. Melhoras craque, volta e nos traga o Hexa", escreveu Eduardo no cartão entregue para Neymar.

Afastado dos gramados, Neymar segue em processo de recuperação no Brasil após sofrer uma fratura no quinto metatarso do pé direito. Caso o prazo de reabilitação mais longo se confirme, só voltará aos jogos oficiais no fim de maio.