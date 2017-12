Neymar reencontra com ex-companheiros de Barça e posta fotos no Instagram

Saudades? O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, reencontrou vários dos ex-companheiros de Barcelona na festa de aniversário de seu filho, que foi feita na cidade espanhola, e aproveitou para postar algumas imagens no Instagram para registrar o momento.

Neymar também aproveitou para "zoar" o zagueiro Piqué, do Barça, que em meio à novela sobre a transferência de Neymar para o PSG postou, há alguns dias, uma foto dele com o brasileiro e a legenda "se queda", dando a entender que Neymar ficaria na equipe catalã. O brasileiro publicou uma imagem dele ao lado de Piqué, com a mesma legenda e um emoji de risadinha.

Messi, que também estava no encontro, aproveitou para ironizar. Em seu Instagram, o argentino publicou uma imagem dele com Neymar e o uruguaio Luis Suárez, relembrando o trio 'MSN', com a legenda: 'volvió' (voltou). Ele mencionou Piqué para dar a entender que o brasileiro estaria de volta ao Barça. Neymar replicou a foto de Messi em seu próprio Instagram.

Além de Neymar, mais dois brasileiros estiveram na festa: o lateral Douglas, do Barcelona, e Daniel Alves, companheiro de Neymar no PSG.