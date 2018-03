Neymar reúne amigos para jogar pôquer após eliminação do PSG

Depois de acompanhar a derrota do Paris Saint-Germain para o Real Madrid na tarde desta terça-feira em sua casa em Mangaratiba, Neymar convidou seus "parças" para uma noite de pôquer após o jogo que culminou na eliminação do time francês da Liga dos Campeões.

No entanto, dessa vez, não foi o craque brasileiro que divulgou a roda de pôquer em suas redes sociais. De acordo com o Uol Esportes, a confraternização que contou com cerca de 10 pessoas tinha uma preocupação clara: o jogador não poderia aparecer nas postagens dos amigos. A única publicação do brasileiro foi uma imagem antes da partida decisiva dizendo que estava torcendo pelos companheiros de time.

Depois de assistirem ao jogo e participarem da roda de pôquer, os convidados de Neymar ainda ficaram na casa e assistiram série. Estavam presentes promoters de baladas cariocas e amigos próximos do jogador. Alguns não puderam estar presente pois estavam em Paris assistindo a partida ao lado do pai do craque, na área VIP de Neymar.